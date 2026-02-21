Sammarco critica gli errori individuali dopo Sassuolo-Verona | C' è un aspetto che mi preoccupa

Paolo Sammarco, allenatore dell’Hellas Verona, ha espresso preoccupazione per alcuni errori dei suoi giocatori durante la partita contro il Sassuolo, terminata con un punteggio di 3-0. Ha sottolineato come le sbavature individuali abbiano pesato sulla squadra e ha indicato alcune situazioni specifiche in cui si sono verificati gli sbagli. Il tecnico ha anche evidenziato la necessità di migliorare la concentrazione. La squadra si prepara ora alla prossima sfida in programma.

Il tecnico dell'Hellas Verona, Paolo Sammarco, ha fornito una lettura post partita dopo la sconfitta per 3-0 contro Sassuolo, recuperando elementi chiave sull'andamento della gara e sulle prospettive immediate della squadra. L'analisi si concentra sull'atteggiamento iniziale, sugli errori individuali e sulle imprescindibili dinamiche mentali che accompagnano questo momento di campionato, offrendo indicazioni concrete per la settimana prossima. l'approccio è stato buono nella fase iniziale della gara, ma un risultato pesante rende difficili le considerazioni sul piano tattico. sono stati commessi errori anche individuali grossolani che hanno inciso sull'esito contro una squadra rapida come il Sassuolo.