Salute della donna evento sulla prevenzione alla Clinica Villa Serena di Palermo

Un evento sulla prevenzione dedicato alla salute femminile si è svolto presso la Clinica Villa Serena di Palermo. Durante l’iniziativa, sono stati presentati programmi e servizi rivolti alle donne, con l’obiettivo di promuovere l’attenzione alla propria salute. La giornata ha visto la partecipazione di professionisti del settore e di donne interessate a conoscere meglio le opportunità di prevenzione disponibili.

PALERMO (ITALPRESS) – Esiste un momento perfetto per iniziare a prendersi cura di sè? La risposta è adesso. Fino al 29 aprile, Palermo si tinge di rosa grazie all’iniziativa della Clinica Villa Serena che, in occasione dell’Open Week sulla salute della donna promossa dalla Fondazione ONDA ETS, apre le sue porte per una settimana interamente dedicata alla medicina di genere. Il culmine di questa settimana speciale sarà martedì 28 aprile: una giornata esclusiva, a numero chiuso, pensata per uscire dai classici schemi clinici e abbracciare uno stile di vita consapevole. “La prevenzione non è solo un esame, è una cultura che va coltivata ogni giorno – afferma la dottoressa Laura Giambanco, anima dell’iniziativa e responsabile di Ostetricia e Ginecologia della Clinica -.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Panoramica sull’argomento

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