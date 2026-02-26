La prevenzione è donna | a Chieti un incontro dedicato alla salute e alla consapevolezza femminile

Venerdì 27 febbraio alle 18 si terrà a Chieti un evento pubblico dedicato alla salute delle donne, promosso dall’associazione locale e organizzato da un avvocato del territorio. L’iniziativa si svolgerà nella Sala Cascella della Camera di Commercio e offrirà un’occasione per discutere di prevenzione e consapevolezza femminile in un contesto aperto a tutti gli interessati.

Venerdì 27 febbraio, alle ore 18, nella Sala Cascella della Camera di Commercio di Chieti, è in programma l’evento “La prevenzione è donna”, incontro pubblico promosso da Azzurro Donna Chieti e organizzato dall’avvocato Laura Melchiorre, responsabile provinciale Azzurro Donna Chieti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

'Respiro e consapevolezza’, in programma un incontro dedicato alla pratica del PranayamaSarà dedicato alla pratica del Pranayama il nuovo appuntamento, sabato 28 alle 10.

Oltre le mura: ad Avellino un incontro dedicato alla detenzione femminile e alla solidarietàOggi pomeriggio, alle ore 16, ad Avellino si apre un momento di incontro e di riflessione.

Temi più discussi: Prevenzione demenza: il Brain Health Service del Policlinico San Donato; La prevenzione é donna, incontro a Chieti; Giornata della donna, iniziativa Synlab per prevenzione femminile in ogni età; Visite e screening gratuiti in piazza: a Perugia arriva la prevenzione per malattie cardiovascolari e salute femminile.

La salute delle donne: una settimana dedicata alla prevenzioneDal 2 al 6 marzo 2026 ASST di Cremona promuove un’open week dedicata alla salute delle donne, coinvolgendo gli ... cremonaoggi.it

Giornata della donna, iniziativa Synlab per prevenzione femminile in ogni età(Adnkronos) - Quattro giornate di incontri gratuiti e aperti al pubblico dedicate alla salute e al benessere femminile. È l’iniziativa, dal titolo ‘Le stagioni ... tuobenessere.it