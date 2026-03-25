Il 24 marzo, DiLei TakeCare ha organizzato un evento dedicato alla salute femminile, coinvolgendo partecipanti sia in presenza che online e sui social media. L'iniziativa aveva l’obiettivo di fornire informazioni e supporto alle donne di tutte le età, in linea con la missione del progetto. La giornata ha visto una partecipazione attiva e numerosa, confermando l’interesse per il tema trattato.

Il 24 marzo è stata una data importante per DiLei TakeCare e per l’obiettivo che ci siamo date dal primo giorno: informare e supportare le nostre lettrici perché potessero prendersi cura di sè stesse e dei loro cari, a tutte le età. Abbi cura di te, a tutte le età: dove e quando. L’evento si è svolto martedì 24 marzo al Teatro Gerolamo di Milano ed è stato trasmesso in diretta streaming su DiLei e su tutti i nostri canali social ( Instagram, Facebook e YouTube ). Talk scientifici, pause esperienziali e momenti di networking all’insegna della salute e del benessere, perché – come recita il nostro “manifesto” – prendersi cura di sé passa anche attraverso il confronto e la corretta informazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’evento di DiLei TakeCare dedicato alla Salute della donna (a tutte le età) è stato un successo: dal vivo, online e sui social

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