Comacchio onora il brigadiere Scantamburlo | 20 anni dopo il ricordo di un eroe caduto in servizio durante un controllo

Il Comune di Comacchio ha commemorato ieri il brigadiere Cristiano Scantamburlo, ucciso durante un controllo di routine, per ricordare il suo sacrificio a vent’anni dalla morte. La cerimonia si è svolta nel centro cittadino, davanti alla caserma dei carabinieri, con la partecipazione di molti cittadini e colleghi. La famiglia e le autorità hanno deposto fiori e ricordato il coraggio dell’agente, che perse la vita nel 2006 mentre svolgeva il suo dovere.

Comacchio Ricorda il Brigadiere Scantamburlo, Vent'anni di Silenzio Spezzato da un Eroe. Comacchio (Ferrara) – Si è rinnovato ieri, sabato 14 febbraio 2026, il commovente ricordo del brigadiere Cristiano Scantamburlo, a vent'anni dalla sua tragica scomparsa avvenuta il 12 febbraio 2016. La comunità si è riunita nella concattedrale di Comacchio per onorare un uomo dell'Arma dei Carabinieri che ha sacrificato la propria vita nell'adempimento del suo dovere, durante un controllo che si è trasformato in un drammatico scontro a fuoco. Un Controllo di Routine, un Imprevisto Fatale. La notte del 12 febbraio 2016, il brigadiere Scantamburlo e l'appuntato Roberto Domini, oggi brigadiere capo, stavano effettuando un pattugliamento nei pressi della discoteca 'La Rotonda' a Lido delle Nazioni.