Comacchio onora il brigadiere Scantamburlo | 20 anni dopo il ricordo di un eroe caduto in servizio durante un controllo

Da ameve.eu 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Comacchio ha commemorato ieri il brigadiere Cristiano Scantamburlo, ucciso durante un controllo di routine, per ricordare il suo sacrificio a vent’anni dalla morte. La cerimonia si è svolta nel centro cittadino, davanti alla caserma dei carabinieri, con la partecipazione di molti cittadini e colleghi. La famiglia e le autorità hanno deposto fiori e ricordato il coraggio dell’agente, che perse la vita nel 2006 mentre svolgeva il suo dovere.

Comacchio Ricorda il Brigadiere Scantamburlo, Vent’anni di Silenzio Spezzato da un Eroe. Comacchio (Ferrara) – Si è rinnovato ieri, sabato 14 febbraio 2026, il commovente ricordo del brigadiere Cristiano Scantamburlo, a vent’anni dalla sua tragica scomparsa avvenuta il 12 febbraio 2016. La comunità si è riunita nella concattedrale di Comacchio per onorare un uomo dell’Arma dei Carabinieri che ha sacrificato la propria vita nell’adempimento del suo dovere, durante un controllo che si è trasformato in un drammatico scontro a fuoco. Un Controllo di Routine, un Imprevisto Fatale. La notte del 12 febbraio 2016, il brigadiere Scantamburlo e l’appuntato Roberto Domini, oggi brigadiere capo, stavano effettuando un pattugliamento nei pressi della discoteca ‘La Rotonda’ a Lido delle Nazioni.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Carabinieri, cerimonia in memoria del brigadiere Cristiano Scantamburlo a 20 anni dalla morte

Il brigadiere Cristiano Scantamburlo ha perso la vita 20 anni fa durante un servizio di pattuglia, a causa di un intervento davanti alla discoteca ‘La Rotonda’ di Lido delle Nazioni.

Carmine Tripodi: il ricordo dell’eroe dopo 41 anni dall’attentato di San Luca

A 41 anni dall’attentato che ha portato alla morte del brigadiere Carmine Tripodi, a San Luca si sono svolte le cerimonie di commemorazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.