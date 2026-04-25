Un nuovo salone di bellezza ha aperto all’interno di un hotel di lusso nel centro della città. Il locale, caratterizzato da ambienti che richiamano gli anni Sessanta e dotato di tecnologia avanzata, ha già registrato 20.000 prenotazioni. Contestualmente, è stato inaugurato a Milano il primo spazio immersivo di una nota azienda di prodotti per la cura dei capelli, situato sempre in un hotel della zona, e aperto al pubblico fino a lunedì.

Kérastase Society prende vita a Milano. Il primo concept immersivo del brand di hair care professionale Kerastase è stato inaugurato ieri all’ Aethos Hotel di piazza 24 Maggio e rimarrà aperto al pubblico fino a lunedì. Dopo aver ricevuto un “ K charm ”, simbolo dell’ingresso ufficiale in Kérastase Society, gli ospiti possono accedere al “ glazed cafè ” per un’esperienza gourmet tra drink e croissant per richiamare i prodotti dell’azienda e la pasticceria francese. Nella Kerastase Penthouse invece, anni ‘60 protagonisti, con una reinterpretazione del salone in chiave moderna dove è possibile toccare con mano la professionalità degli hair stylist del brand con una piega e una consulenza personalizzata grazie a K-Scan, dispositivo di beauty tech.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salone di bellezza nell’hotel di lusso. Tra tecnologia e ambienti anni ’60: "Abbiamo già 20mila prenotazioni"

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