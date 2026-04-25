Salone di bellezza nell’hotel di lusso Tra tecnologia e ambienti anni ’60 | Abbiamo già 20mila prenotazioni
Un nuovo salone di bellezza ha aperto all’interno di un hotel di lusso nel centro della città. Il locale, caratterizzato da ambienti che richiamano gli anni Sessanta e dotato di tecnologia avanzata, ha già registrato 20.000 prenotazioni. Contestualmente, è stato inaugurato a Milano il primo spazio immersivo di una nota azienda di prodotti per la cura dei capelli, situato sempre in un hotel della zona, e aperto al pubblico fino a lunedì.
Kérastase Society prende vita a Milano. Il primo concept immersivo del brand di hair care professionale Kerastase è stato inaugurato ieri all’ Aethos Hotel di piazza 24 Maggio e rimarrà aperto al pubblico fino a lunedì. Dopo aver ricevuto un “ K charm ”, simbolo dell’ingresso ufficiale in Kérastase Society, gli ospiti possono accedere al “ glazed cafè ” per un’esperienza gourmet tra drink e croissant per richiamare i prodotti dell’azienda e la pasticceria francese. Nella Kerastase Penthouse invece, anni ‘60 protagonisti, con una reinterpretazione del salone in chiave moderna dove è possibile toccare con mano la professionalità degli hair stylist del brand con una piega e una consulenza personalizzata grazie a K-Scan, dispositivo di beauty tech.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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