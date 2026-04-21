Con ticket da 3 euro non facciamo neanche colazione | scatta lo sciopero nell' hotel di lusso in centro a Milano

Nelle stanze di un hotel di lusso nel centro di Milano, con vista sulle guglie del Duomo, si svolge uno sciopero. I lavoratori protestano contro il costo del ticket di 3 euro, ritenuto troppo alto rispetto ai servizi offerti, come la colazione. L’hotel, con tariffe di circa 300 euro a notte in bassa stagione, ha visto aumentare le tensioni tra il personale e la direzione. La protesta coinvolge diversi dipendenti che chiedono miglioramenti.

Dalle camere del Rosa Grand di Milano si vedono le guglie del Duomo. È un hotel di lusso, dove una camera (in bassa stagione) non costa meno di 300 euro a notte. È una struttura frequentata da una clientela altospendente.Eppure nella giornata di martedì 21 aprile, seconda giornata di Salone del.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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