La stampa internazionale smaschera Corbin, Iglesias e compagni. In missione a Cuba con Salis e Lucano La missione della Flotilla a Cuba a cui hanno partecipato Ilaria Salis, Mimmo Lucano e Greta Thunberg finisce in farsa e in figuraccia internazionale. Una parte della delegazione del Nuestra America Convoy composta da circa 650 delegati della sinistra internazionale arrivati in questi giorni a Cuba, ufficialmente per portare aiuti alla popolazione cubana, ha infatti soggiornato al Gran Hotel Bristol Habana Vieja Meliá, un hotel a cinque stelle dove una camera costa tra i 130 e i 520 dollari a notte. Tra gli ospiti dell'hotel ci sono Jeremy Corbin e Pablo Iglesias, beniamini della sinistra inglese e spagnola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Burrasca sulla Flotilla. "Sono nell'hotel di lusso"

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