Dal 21 al 26 aprile Milano accoglie la 64ª edizione del Salone del Mobile, che quest'anno registra il tutto esaurito. Oltre 1.900 espositori partecipano alla manifestazione, che si distingue per il debutto del nuovo spazio dedicato al design collezionabile, chiamato Salone Raritas. L’evento si svolge nel centro della città, attirando professionisti e appassionati da tutto il mondo.

? Cosa sapere Milano ospita dal 21 al 26 aprile la 64ª edizione sold out del Salone.. Oltre 1.900 espositori presentano il debutto del Salone Raritas dedicato al design collezionabile.. Milano ospita dal 21 al 26 aprile 2026 la 64ª edizione del Salone del Mobile, un evento che occupa 169.000 mq di spazi espositivi completamente sold out con la partecipazione di oltre 1.900 espositori provenienti da 32 Paesi. La città si trasforma in un laboratorio a cielo aperto dove l’industria incontra la ricerca. I dati della manifestazione indicano una forte proiezione internazionale, con il 36,6% dei brand provenienti dall’estero. L’organizzazione ha previsto una struttura più leggibile e integrata, capace di creare un dialogo fluido tra la fiera e il tessuto urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salone del Mobile 2026: sold out e il debutto del design collezionabile

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