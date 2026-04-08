Intesa Sanpaolo conferma il suo ruolo di partner istituzionale del Salone del Mobile di Milano per il 2026. L’istituto bancario organizza un incontro che si terrà mercoledì 8 aprile alle 17, dedicato alle imprese del settore design e sistema casa. L’evento si inserisce nel quadro delle iniziative di sostegno alle attività legate al Made in Italy, con attenzione alle aziende coinvolte nella filiera.

Intesa Sanpaolo, partner istituzionale del Salone del Mobile di Milano, rinnova il proprio impegno a fianco delle imprese del design e del sistema casa con un incontro in programma mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 17.30 presso le Gallerie d’Italia. L’evento è intitolato Design e Made in Italy. Il supporto di Intesa Sanpaolo all’impresa italiana e alla visione creativa sulla scena globale e si inserisce nel percorso di supporto che la banca porta avanti da anni per il settore del design e più in generale per il Made in Italy, una filiera composta da migliaia di pmi che rappresentano un’eccellenza produttiva e creativa riconosciuta a livello internazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Salone del Mobile 2026, Intesa Sanpaolo supporta il design e la filiera del Made in Italy

Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano 2026 per supportare il design e la filiera del Made in ItalySupportare un settore strategico per il nostro Paese come quello del design e le PMI che operano nel Made in Italy.

Leggi anche: Salone del Mobile, Intesa Sanpaolo supporta il design e il made in Italy

Temi più discussi: Frecciarossa è il Treno Ufficiale del Salone del Mobile.Milano; Al Fuorisalone 2026 ci saranno 10 grandi installazioni imperdibili che trasformeranno Milano; Il ciclo di talk Prada Frames quest’anno sarà a Santa Maria delle Grazie; Milano Design Week. Il Comune presenta i numeri e i temi principali del palinsesto ufficiale dell'edizione 2026.

Salone del Mobile 2026: resilienza del settore e segnali positivi nonostante la crisi internazionaleIn vista dell’apertura del Salone del Mobile, in programma a Milano dal 21 al 26 aprile, i dati relativi al ticketing mostrano una solidità inaspettata, allineandosi alle performance registrate nel bi ... ilmetropolitano.it

Intesa Sanpaolo e Salone del mobile Milano: rinnovata la partnership | Supporto a design e Made in ItalyE' stata rinnovata la partnership fra Intesa Sanpaolo e il Salone del Mobile di Milano 2026: ecco tutti i dettagli ... ilsussidiario.net

Di @mariannagulli_ | Mancano pochi giorni all’apertura del Salone del Mobile e Milano si prepara a trasformarsi, ancora una volta, nel palcoscenico più costoso d’Europa. Ma se il design è protagonista nelle strade, il vero ‘capolavoro’ lo firmano i listini de - facebook.com facebook

A Matter of Salone, la 64° edizione del Salone del Mobile di Milano, luogo d'incontro per eccellenza per il mondo del design e del progetto sarà aperta al pubblico dal 25 al 26 aprile negli spazi di Rho Fiera! 25-26 aprile 2026 | Milano, Rho Fiera Biglietti x.com