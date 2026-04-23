Giornata Marconi | i 125 anni della comunicazione wireless transatlantica e i 130 anni dal primo brevetto

In occasione della Giornata Marconi, si ricordano i 125 anni della prima comunicazione wireless tra continenti e i 130 anni dal deposito del primo brevetto dell’inventore. La Fondazione Guglielmo Marconi, con il supporto del Comitato Nazionale Marconi, organizza eventi e iniziative per celebrare queste tappe fondamentali nella storia delle telecomunicazioni. La ricorrenza mette in luce l’importanza delle innovazioni nel campo della trasmissione senza fili.

A 125 anni dalla prima comunicazione wireless transatlantica e a 130 anni dal primo brevetto di Guglielmo Marconi, la Fondazione Guglielmo Marconi, con il sostegno del Comitato Nazionale Marconi.150, promuove la tradizionale Giornata Marconi, in programma il 25 aprile presso Villa Griffone, a.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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