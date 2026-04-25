Salerno morte del lavoratore indiano | indagini su sicurezza e sfruttamento

Un lavoratore indiano è deceduto all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Le autorità stanno conducendo indagini per accertare eventuali responsabilità legate a infortuni sul lavoro e situazioni di sfruttamento. La vicenda ha suscitato attenzione nel settore, mentre si attendono sviluppi sulle cause del decesso e sulle eventuali violazioni riscontrate. La procura ha avviato verifiche per fare luce sull’accaduto.

? Cosa sapere Il lavoratore indiano Paul Neeraj muore all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.. Le indagini indagano su possibili infortuni sul lavoro e sfruttamento a Salerno.. Il decesso di Paul Neeraj, il trentaseienne indiano ricoverato presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di via San Leonardo a Salerno, apre un caso che richiede accertamenti immediati sulla sicurezza sul lavoro e sulle condizioni umane dei lavoratori. Il giovane lavoratore è venuto a mancare dopo diversi giorni di sofferenze cliniche in una struttura ospedaliera dove era stato consegnato in condizioni disperate. Il quadro medico registrato durante la degenza era estremamente severo: il paziente presentava una grave infezione al fegato e le gambe colpite da cancrena.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, morte del lavoratore indiano: indagini su sicurezza e sfruttamento Notizie correlate Tragedia a Ravenna: indagini sulla sicurezza dopo la morte del giovaneIl dramma che ha colpito la zona artigianale delle Bassette, a Ravenna, dove il ventiduenne Rayan Lassoued ha perso la vita dopo una caduta da un... Leggi anche: I sindacati sulla morte del giovane lavoratore: "Non una fatalità, ma l'ennesima tragedia. Serve impegno di tutti" Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Bracciante indiano grave in ospedale a Salerno: sospetto incidente sul lavoro; Nei campi della Piana del Sele si continua a morire di sfruttamento e indifferenza; Orrore a Salerno. Una condanna a morte senza mandanti; Incidente sul lavoro a Sicignano: operaio schiacciato tra due mezzi, l'ira della Fillea CGIL di Salerno. La denuncia di Maria Teresa da Salerno "Traffico paralizzato. Nessun vigile a dirottare il traffico altrove. E' un vero e proprio sequestro di persona nel traffico. Alcune persone, tra l'altro, non si sentono bene e nessuno vigila!" - facebook.com facebook Santino di #CrozzaDeLuca in tutti gli uffici pubblici di Salerno #FratelliDiCrozza x.com