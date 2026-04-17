Tragedia a Ravenna | indagini sulla sicurezza dopo la morte del giovane

A Ravenna, nella zona artigianale delle Bassette, un giovane di 22 anni è morto dopo essere caduto da un tetto. Le autorità stanno conducendo indagini per verificare le condizioni di sicurezza del luogo e accertare eventuali responsabilità. La tragedia ha suscitato attenzione tra gli abitanti, che si sono riuniti per esprimere dolore e solidarietà. Gli inquirenti stanno esaminando le circostanze dell’incidente e le eventuali normative violate.

Il dramma che ha colpito la zona artigianale delle Bassette, a Ravenna, dove il ventiduenne Rayan Lassoued ha perso la vita dopo una caduta da un tetto, si trasforma ora in un momento di comunione collettiva per l’intera comunità. Il giovane operaio, residente a Cesena e impegnato per conto di una realtà lavorativa di Cesenatico, è deceduto a seguito di un impatto con il suolo causato da un salto di circa 10 metri dal tetto di un capannone. Il percorso del commiato tra fede e dolore familiare. Le disposizioni per l’ultimo saluto al ragazzo sono state condivise dalla madre attraverso un messaggio sui social, delineando un martedì di preghiera e memoria che coinvolgerà diverse località.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Ravenna: indagini sulla sicurezza dopo la morte del giovane Notizie correlate Leggi anche: Riapre il Cinemino, chiuso da fine gennaio per indagini sulla sicurezza dopo la tragedia di Crans Montana Leggi anche: I sindacati sulla morte del giovane lavoratore: "Non una fatalità, ma l'ennesima tragedia. Serve impegno di tutti" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ravenna, incidente in autostrada: morto il calciatore Francesco Pio Bassi di 21 anni. Sette feriti, una ventenne è grave; Ravenna ancora in lacrime per una vittima del lavoro: addio a Rayan, il 21enne precipitato da un capannone; C’è un indagato per la morte di Rayan, l’operaio di 21 anni precipitato alle Bassette; Omicidio alla Darsena, la vittima aveva un certificato anti CPR ritenuto falso. Tragedia a Ravenna, trovato il cadavere di un 29enne: ucciso a coltellateTragedia nella notte a Ravenna, dove è stato trovato il cadavere di un ragazzo senegalese di 29 anni, ucciso a coltellate. Nella stessa zona trovato anche un 36enne originario del Mali ferito. In cors ... notizie.it Omicidio in Darsena a Ravenna, indagini in corso: per ora nessun fermoOmicidio del senegalese Mussa Cisse, in Darsena di Ravenna: indagini in corso senza fermi. Si indaga sulla lite tra due uomini ... ravennanotizie.it Giorgio de Chirico 'Horses of Tragedy (I cavalli della tragedia)' - 1935. #art #arts #modernarts #sulrealism x.com Tragedia nella serata di oggi a Sarno, dove un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in via San Valentino, nei pressi del mercato ortofrutticolo. La vittima è M.F. un 44enne residente a San Valentino Torio, che, secondo le prime in - facebook.com facebook