lo choc per la morte di nico intrappolato nella cabina dopo la collisione con lo yacht sciopero al porto

Livorno, 25 febbraio 2026 – “L’ennesima tragedia nel nostro scalo, basta morti sul lavoro ”. Con queste parole affidate a una nota l’Usb Livorno ha proclamato per oggi, mercoledì 25 febbraio, sciopero di tutto il personale portuale e marittimo a Livorno in seguito all’ incidente nello scalo labronico in cui ieri, martedì 24 febbraio, ha perso la vita Nico Ulivieri, 31 anni. Nel confermare che saranno garantiti i servizi pubblici essenziali, il sindacato sottolinea nella nota che “si stringe al dolore dei familiari, della moglie e dei colleghi del lavoratore deceduto”. Porto di Livorno, Incidente sul lavoro, morto pilota del porto. Pilotina speronata da Yacht.? Intrappolato nella cabina della pilotina. Il giovane livornese Nico Ulivieri, che tra poco sarebbe diventato padre, è deceduto all’imboccatura del porto di Livorno, intrappolato nella cabina della pilotina che si è rovesciata in seguito alla collisione con uno yacht di lusso, lo yacht Calypso, imbarcazione di 61,5 metri battente bandiera delle Isole Cayman e un tempo appartenuta a J. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Muore a 30 anni nella collisione tra la pilotina e uno yacht: la tragedia nel porto di LivornoUna collisione tra una pilotina e uno yacht nel porto di Livorno ha causato la morte di un uomo di 30 anni.

Livorno, collisione in porto tra uno yacht e una pilotina: un morto, scalo chiusoUn uomo ha perso la vita nel porto di Livorno dopo che uno yacht e una pilotina si sono scontrati.

Temi più discussi: Cressa e Borgomanero sotto choc per la doppia tragedia di padre e figlia; Bimba travolta e uccisa da un’auto. Lo choc di un paese intero. La sindaca: Tremendo??????; Il furto choc a San Luca. La fuga e poi lo schianto; Loftus-Cheek, intervento riuscito alla mascella. E mostra foto dopo scontro in Milan-Parma.

Truffata al telefono con la voce del nipote modificata con AI, muore per lo chocOstra Vetere, provincia di Ancona, è stata teatro di un episodio drammatico che ha coinvolto Giannina Orciari, 85 anni. Vedova dell’imprenditore Giuseppe Baldassarri, scomparso nel 2004 e socio ... blitzquotidiano.it

Per non essere aggredite basta togliere il trucco: lo spot cinese chocL’azienda cinese PureCotton è finita al centro di un’enorme polemica per uno spot televisivo che sta facendo indignare tutti. Come riporta la CNN, il video ha lo scopo di pubblicizzare delle salviette ... 105.net

IL GIORNALE: “IL SONDAGGIO CHOC. UN GRILLINO SU QUATTRO VOTERÀ SÌ” Avanti tutta con il SÌ al Referendum Giustizia! - facebook.com facebook