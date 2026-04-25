Salerno l’artigianato 5.0 sfida il futuro | giovani e tecnologia

Il 4 maggio, presso la Camera di Commercio di Salerno, si svolgeranno i Quadri Generali dell'Artigianato. L'evento si concentra sulla trasformazione dell'artigianato attraverso le nuove tecnologie e l'inserimento dei giovani nel settore. Si tratta di un appuntamento che riunisce rappresentanti e operatori per discutere le strategie di sviluppo e innovazione in ambito artigianale.

? Cosa sapere Il 4 maggio la Camera di Commercio di Salerno ospita i Quadri Generali dell'Artigianato.. L'evento con Domenico Iannacone punta a integrare competenze digitali e formazione per studenti.. Il 4 maggio prossimo, la Sala Genovesi della Camera di Commercio di Salerno diventerà il fulcro del dibattito sulla trasformazione dei mestieri tradizionali con l’appuntamento dedicato ai Quadri Generali dell’Artigianato in provincia di Salerno. L’evento, che esplora il passaggio cruciale dal saper fare all’innovazione attraverso il modello dell’Artigianato 5.0, vedrà la partecipazione di Domenico Iannacone, figura di spicco nel del giornalismo italiano, noto per la sua capacità di dare voce alle realtà territoriali e alle storie spesso trascurate delle comunità locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, l’artigianato 5.0 sfida il futuro: giovani e tecnologia Notizie correlate Campobasso: al via il festival che sfida il futuro con la tecnologiaIl Comune di Campobasso, lavorando insieme al GAL Molise e all’associazione EXO Molise, dà il via domani a una settimana dedicata all’innovazione... Imprese. Lucarelli: tecnologia e’ sfida futuro aziende a guida femminileUna delle sfide più significative per il futuro delle aziende a guida femminile è senza dubbio rappresentata dalla tecnologia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Legge sull'artigianato, Cna Salerno contro i falsi marchi: sanzioni da 25mila euro; MADE IN ITALY, CNA SALERNO RIBADISCE LA DIFESA ARTIGIANALE; Artigianato e ceramica, CNA Salerno al Parlamento Europeo; Contributi a Fondo Perduto 2026: 20 Bandi Aperti per PMI. Domenico Iannacone ai Quadri generali dell'artigianatoIl prossimo 4 maggio la Sala Genovesi della Camera di Commercio di Salerno ospiterà i Quadri Generali dell'Artigianato in provincia di Salerno - Dal saper fare al saper innovare, l'Artigianato 5. (AN ... ansa.it Natale 2025, Salerno corre: boom dell’artigianato e consumi a 320 milioniUn Natale in accelerazione, sospinto da consumi in ripresa e da un artigianato che torna protagonista. La provincia di Salerno si prepara a chiudere il 2025 con una spesa natalizia stimata in 320 ... ilmattino.it La denuncia di Maria Teresa da Salerno "Traffico paralizzato. Nessun vigile a dirottare il traffico altrove. E' un vero e proprio sequestro di persona nel traffico. Alcune persone, tra l'altro, non si sentono bene e nessuno vigila!" - facebook.com facebook Santino di #CrozzaDeLuca in tutti gli uffici pubblici di Salerno #FratelliDiCrozza x.com