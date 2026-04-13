Campobasso | al via il festival che sfida il futuro con la tecnologia

A Campobasso prende il via una settimana dedicata all’innovazione, promossa dal Comune in collaborazione con il GAL Molise e l’associazione EXO Molise. L’evento si svolge presso la struttura di Contrada Selvapiana e si concentra sulle nuove tecnologie e le loro applicazioni. L’iniziativa coinvolge diverse attività e incontri rivolti a cittadini, professionisti e studenti, con l’obiettivo di esplorare le possibili evoluzioni future nel campo digitale.

Il Comune di Campobasso, lavorando insieme al GAL Molise e all’associazione EXO Molise, dà il via domani a una settimana dedicata all’innovazione presso la struttura di Contrada Selvapiana. Il Festival della Casa delle Tecnologie Emergenti si apre lunedì 13 aprile per trasformarsi in un incubatore di idee attraverso il progetto SPOT – Spazio di progettazione e opportunità per giovani talenti, con l’obiettivo di offrire nuove prospettive professionali alle generazioni più giovani fino al 20 aprile. Un programma che intreccia competenze digitali e radici locali. La programmazione degli incontri parte nel pomeriggio di questo lunedì, alle ore 16:30, concentrandosi su come valorizzare il patrimonio del territorio attraverso le professioni legate al turismo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso: al via il festival che sfida il futuro con la tecnologia Leggi anche: Bellezza: viaggio nel futuro. La tecnologia corre veloce al passo con la longevità Imprese. Lucarelli: tecnologia e’ sfida futuro aziende a guida femminileUna delle sfide più significative per il futuro delle aziende a guida femminile è senza dubbio rappresentata dalla tecnologia.