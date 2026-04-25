A Salerno, Elisabetta Barone ha presentato la sua candidatura con la lista Semplice Salerno, raccogliendo 638 firme di cittadini. La candidatura indipendente si propone di sfidare le coalizioni sostenute da Lanocita e Zambrano. La raccolta firme rappresenta un passo importante in vista delle prossime elezioni comunali. La presenza di una lista indipendente potrebbe influenzare gli equilibri politici nella città.

? Cosa sapere Elisabetta Barone presenta la lista Semplice Salerno con 638 firme di cittadini.. La candidatura indipendente sfida le coalizioni di Lanocita e Zambrano a Salerno.. La sfida elettorale a Salerno si accende con la presentazione della lista Semplice Salerno, guidata da Elisabetta Barone, che ha scelto di non accettare le proposte di coalizione per correre in autonomia. La donna, che ricopre il ruolo di preside presso il liceo Alfano I e ha già operato come consigliera comunale oltre che come candidata sindaca, ha ufficializzato la propria candidatura portando con sé un gruppo di 638 cittadini che hanno sottoscritto il progetto in modo spontaneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, la sfida di Barone: 638 firme per rompere gli equilibri

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