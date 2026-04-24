Elezioni comunali | ecco la lista Semplice Salerno con Elisabetta Barone Sindaco

Per le prossime elezioni comunali, si presenta la lista denominata “Semplice Salerno” con Elisabetta Barone come candidata sindaco. Barone, già candidata alle amministrative e attuale consigliera comunale, ricopre anche il ruolo di preside di un liceo locale. La lista sostiene la sua candidatura e si presenta come una delle forze in campo per le consultazioni elettorali.

Sarà sostenuta dalla sua lista “Semplice Salerno” Elisabetta Barone, ex candidata a sindaco e consigliera comunale uscente nonchè preside del liceo “Alfano I”. Alla fine, nonostante i numerosi corteggiamenti da parte sia della coalizione di Lanocita che di Zambrano, ha deciso di scendere in campo.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Elezioni comunali, Barone (Semplice Salerno): "Pronta a ricandidarmi a sindaco"Con un post sui social, la consigliera comunale uscente spiega i motivi della rottura con i partiti dell'ex campo largo e rilancia il suo progetto...

Elezioni comunali a Salerno: ecco la lista di "Salerno Migliore" con Turchi SindacoIn campo alle elezioni comunali di Salerno anche la lista “Salerno Migliore”, che sostiene la candidatura a sindaco di Alessandro Turchi.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Elezioni comunali, tre liste per Gherardo Marenghi: ecco i primi candidati; SALERNO, COMUNALI 2026. ECCO LA LISTA DEI CANDIDATI PER A TESTA ALTA CON DE LUCA SINDACO; De Luca contestato a Mercatello: 'Solo chiacchiere, vai in pensione'. La replica: 'Nu scem non manca mai'; Elezioni comunali di Primavera, a Reggio Calabria e provincia si vota in 21 Comuni: ecco quali.

Elezioni comunali Salerno, Vincenzo de Luca candidato ma senza il simbolo del PDCaso politico attorno alle comunali che si terranno a Salerno il 24 e 25 maggio. Si è ricandidato Vicenzo De Luca, già sindaco della città per quattro volte, e governatore della Campania per due ... tg24.sky.it

Comunali Salerno, FI agli alleati 'andiamo avanti per la nostra strada'Siamo stanchi di imposizioni, siamo stanchi di proposte che poi alla fine si rilevano non vincenti. Oggi abbiamo assunto la responsabilità di guidare un'area politica che è enorme, che è l'area di ... ansa.it

Cambiare auto spesso significa uscire da una fase ed entrare in un’altra: Il nostro lavoro è fare in modo che questo passaggio sia semplice e trasparente Salerno | Giffoni Valle Piana #overcar #salerno #autousate #autonuova facebook