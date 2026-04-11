Il 16 aprile alle 17:00 si terrà a Roma, presso il Centro Studi Americani in via Michelangelo Caetani 32, un evento internazionale dedicato alla crescita economica e politica dell’India. La riunione coinvolgerà rappresentanti di diverse nazioni e analisti specializzati, concentrandosi sulle conseguenze di questo sviluppo per gli equilibri mondiali. L’incontro si svolge in un momento di attenzione crescente sulla posizione del paese nell’arena globale.

Il prossimo 16 aprile, alle ore 17:00, la sede del Centro Studi Americani in via Michelangelo Caetani 32 a Roma ospiterà un incontro di rilievo internazionale dedicato al fenomeno della crescita indiana e alle sue implicazioni globali. L’evento, intitolato India potenza emergente: crescita, opportunità e impatti globali, analizzerà come il Paese si stia posizionando tra autonomia strategica e relazioni con il Global South, diventando un attore centrale nei nuovi equilibri geopolitici e nelle dinamiche multilaterali. Geopolitica e trasformazione strutturale: il nuovo assetto globale. Il dibattito si articolerà attorno alla capacità dell’India di influenzare i rapporti con le grandi potenze mondiali attraverso una gestione autonoma delle proprie strategie internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova Delhi sfida gli equilibri mondiali: l’appuntamento a Roma

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