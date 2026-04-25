Salerno celebra l’81° anniversario della Liberazione | cerimonia istituzionale e corteo sul Corso

A Salerno si è tenuta questa mattina la cerimonia ufficiale per l’81° anniversario della Liberazione, organizzata dalla Prefettura. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, associazioni e molti studenti delle scuole della città e della provincia. Dopo la commemorazione, si è svolto un corteo lungo il Corso principale. L’evento ha coinvolto diverse componenti della comunità locale in ricordo di un momento storico importante.

Si è svolta questa mattina a Salerno la cerimonia ufficiale per l’81° anniversario della Festa della Liberazione, coordinata dalla Prefettura di Salerno e partecipata da istituzioni, associazioni e numerosi studenti delle scuole cittadine e provinciali. La giornata commemorativa si è aperta alle.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Caserta celebra l'81° Anniversario della Liberazione: la cerimonia al Monumento ai Caduti Montemiletto celebra l'81° anniversario della Liberazione: atteso il Ministro PiantedosiMontemiletto (AV), 23 aprile 2026 - Il Comune di Montemiletto celebrerà venerdì 25 aprile 2026 l'81° anniversario della Festa della Liberazione con... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Salerno celebra l’81° Anniversario della Liberazione: il programma del 25 aprile; Noale celebra l’81° Anniversario della Liberazione: memoria, valori democratici e attenzione alle giovani generazioni; Montemiletto celebra l'81° anniversario della Liberazione: atteso il Ministro Piantedosi; Sassuolo celebra l’81° della Liberazione, arrivano le prime Pietre d’Inciampo. Salerno celebra l’81° anniversario della Liberazione: cerimonie e cortei. Tutto sul programmaStampa Sarà una giornata intensa di memoria e partecipazione quella di sabato 25 aprile 2026, quando la città celebrerà l’81° anniversario della Liberazione con un articolato programma di iniziative i ... salernonotizie.it Nocera Superiore celebra il 25 Aprile: 81° anniversario della LiberazioneLa commemorazione si è svolta in mattinata dinanzi al Monumento ai Caduti, dove si è tenuto un momento di raccoglimento. agro24.it Val d'Agri Press. . ESCLUSIVA PRESS - Salerno Celebra l'81°Anniversario della Liberazione dal Nazifascismo Al via da Piazza Vittorio Veneto (Stazione Centrale), il Corteo che vede insieme Autorità Civili e Militari, Associazioni, Rappresentanti Istituzionali - facebook.com facebook