A Salerno lunedì si terrà l'insediamento della nuova Procura, con Raffaele Cantone che assume il ruolo di responsabile. La sua strategia prevede di monitorare i movimenti finanziari per individuare le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'economia locale. L'obiettivo è rafforzare l'azione contro i clan, concentrandosi su aspetti legati ai flussi di denaro e alle risorse economiche che alimentano le attività illecite.

? Cosa sapere Raffaele Cantone insedia la nuova Procura a Salerno lunedì per contrastare i clan.. Il magistrato punta al tracciamento dei flussi finanziari per colpire l'infiltrazione economica.. Lunedì mattina, con l’insediamento ufficiale previsto a Salerno, Raffaele Cantone prenderà le redini della Procura della portando con sé il metodo di Giovanni Falcone basato sul tracciamento dei flussi finanziari per smantellare il potere criminale. Seduti qui, tra i tavolini dove si scambiano le ultime voci del borgo, sentiamo il fermento che sale verso la città. Non è solo una questione di magistratura; è il senso di un cambiamento che arriva dopo anni in cui la camorra ha cambiato pelle, smettendo di essere quella che molti pensavano fosse una sorella minore della mafia o della ‘ndrangheta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, Cantone sfida la camorra: il piano per colpire i clan

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