Cantone a Salerno | il Csm approva all’unanimità la nomina

La Commissione incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura ha deciso all’unanimità di nominare Raffaele Cantone come nuovo procuratore capo di Salerno. La decisione è stata comunicata recentemente e riguarda la scelta del magistrato per questa importante posizione. La nomina è stata approvata senza voti contrari o astenuti durante la riunione della commissione.

La Commissione incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura ha indicato all'unanimità Raffaele Cantone come futuro procuratore capo di Salerno. L'attuale titolare dell'ufficio a Perugia, già alla guida dell'Autorità anticorruzione, aveva richiesto personalmente il trasferimento verso la Procura salernitana. La decisione finale spetta ora al plenum dell'organo di autogoverno giudiziario. L'indicazione unanime segna una tappa cruciale nel percorso professionale di un magistrato che ha affrontato sfide complesse in contesti nazionali rilevanti. Il passaggio da Perugia a Salerno non è solo un cambio di sede geografica, ma rappresenta un riposizionamento strategico all'interno della gerarchia giudiziaria italiana.