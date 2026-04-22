L’allenatore della Salernitana si trova di fronte a una scelta obbligata in attacco dopo la rete di Achik e la diffida che mette a rischio la presenza in campo di Ferraris. La squadra deve valutare come affrontare le prossime partite considerando queste situazioni, mentre si preparano le strategie per l’eventuale assenza del difensore. La decisione influenzerà le scelte tattiche e la formazione in vista delle prossime gare.

La gestione dell’attacco della Salernitana si sposta su un binario tattico obbligato dopo la recente rete segnata da Achik e la diffida che grava su Ferraris. Il tecnico Cosmi deve ora bilanciare l’efficacia offensiva con la necessità di proteggere uno dei suoi uomini chiave in vista della fase decisiva del campionato. Strategie per la gestione dei cartellini e il ballottaggio in attacco. Il problema principale per lo staff tecnico riguarda la condizione disciplinare di Ferraris, attualmente ammonito. La preoccupazione principale è evitare che il giocatore incappi in un nuovo cartellino giallo prima dell’inizio degli spareggi per la promozione, evitando così di dover scontare una squalifica proprio nel momento cruciale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salernitana, il dilemma di Cosmi: Ferraris a rischio squalifica

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