Domani allo stadio di Salerno si terrà una partita tra la squadra locale e il Picerno, in vista dei playoff. La gara rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni, che cercano di migliorare le proprie posizioni in classifica. L’allenatore della Salernitana ha deciso di puntare su un giocatore specifico, Ferraris, per questa sfida che potrebbe avere ripercussioni sul proseguo della stagione.

L’Arechi si prepara ad accogliere il Picerno per un confronto che assume i connotati di una prova generale per i playoff, in un momento in cui la Salernitana cerca stabilità e riscatto. Il match vede protagonisti due schieramenti pronti a sfidarsi sul rettangolo verde, con la squadra granata che deve gestire sia le scelte tecniche di Cosmi sia le tensioni extra-campo legate alla proprietà. La strategia di Cosmi tra reinserimenti e ballottaggi. Il tecnico granata ha delineato i piani per la sfida casalinga optando per un modulo 3-4-1-2. La grande novità tattica riguarda l’impiego di Ferraris, che viene scelto come guida offensiva alle spalle della coppia composta da Lescano e Ferrari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salernitana, Cosmi scommette su Ferraris: sfida decisiva al Picerno

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