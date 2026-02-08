La Giunta comunale ha dato il via libera alla donazione di Legambiente Festambiente APS per realizzare la “Scuola Oasi” in via Sacchini. Si tratta di un progetto che trasforma uno spazio pubblico, puntando su sostenibilità, accessibilità e sicurezza. Ora si aspetta di vedere come si svilupperà questa iniziativa.

La Giunta comunale ha approvato gli indirizzi per l’accettazione della donazione da parte di Legambiente Festambiente APS finalizzata alla realizzazione della “ Scuola Oasi ”, un progetto innovativo di riqualificazione dello spazio pubblico che punta a coniugare sostenibilità, accessibilità e sicurezza. Il progetto segna il passaggio dalla fase di sperimentazione della strada scolastica di via Sacchini alla sua sistemazione definitiva. "Si tratta di un progetto significativo oltre che bello – affermano gli assessori Marco Mazzei (Spazio pubblico) ed Elena Grandi (Verde) –, perché ci consente di arrivare a una riqualificazione definitiva dopo la sperimentazione che abbiamo realizzato su richiesta della comunità scolastica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scuola “oasi“ di Legambiente in via Sacchini

Approfondimenti su Legambiente Festambiente

Imtiaz Dharker, poetessa di origine pakistana, esplora nelle sue opere il senso di appartenenza e identità, spesso riflettendo sul tema della migrazione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Legambiente Festambiente

Argomenti discussi: Scuola oasi di Legambiente in via Sacchini; Le aree umide sono preziose e utili. Anche a Cassano: Legambiente porta alla scoperta dell'Oasi Boza; Cassano: Alla scoperta dell'Oasi Boza, patrimonio di tutti.

Scuola oasi di Legambiente in via SacchiniLa Giunta comunale ha approvato gli indirizzi per l’accettazione della donazione da parte di Legambiente Festambiente APS finalizzata alla ... msn.com

LA PIAZZA SCOLASTICA DI VIA SACCHINI DIVENTA SCUOLA OASIMilano, 7 febbraio 2026 – La Giunta ha approvato gli indirizzi per l’accettazione della donazione da parte di Legambiente Festambiente APS finalizzata alla realizzazione della Scuola Oasi, un ... welfarenetwork.it

Stage ore 21.45 presso Stefano Oasi con Scuola di Ballo Benny e Fabio Dance School Stage di Salsa...da ballare, da vivere e divertirsi...Anche in costume di Carnevale! facebook