Ambiente Coldiretti Pisa fa muro | No al parco solare nell' oasi I Poggini

Coldiretti Pisa si oppone alla costruzione di un grande parco solare nell’Oasi I Poggini, perché i coltivatori temono danni alle colture e all’ambiente naturale. Gli agricoltori della zona hanno organizzato una protesta, bloccando l’accesso all’area e chiedendo che il progetto venga rivisto. La decisione di installare i pannelli solari è stata presa senza consultare chi lavora sul territorio da anni. La questione riguarda un’area verde di grande valore, che si trova tra Ponsacco e Casciana Lari.

L'associazione e gli agricoltori della zona si oppongono al progetto: "Approccio predatorio e speculativo alle nostre campagne" Agricoltori sulle barricate: no al nuovo maxi parco solare spuntato all'interno dell'Oasi de 'I Poggini' a cavallo tra Ponsacco e Casciana Lari. Le aziende agricole locali sono pronte a promuovere un comitato per chiamare a raccolta cittadini e i tanti escursionisti e sportivi frequentatori del percorso naturalistico didattico per difenderlo dall'invasione di cemento, ferro e silicio. Nel polmone verde avanza nel silenzio generale il progetto per installare su 14 ettari di terreni agricoli a ridosso di vigneti, boschi e zone umide abitate da numerose specie dell'avifauna e da una ricchissima flora, un parco solare.