Eni si avvicina ai 100 miliardi di fatturato, con una crescita sostenuta e una buona remunerazione. La società ha una bassa esposizione al Medio Oriente e beneficia dell'aumento dei prezzi del petrolio, che si mantengono ai livelli più alti degli ultimi tempi. Questi fattori contribuiscono a rafforzare la posizione dell'azienda nel settore energetico.

Barclays vede il titolo sulla rampa. La spinta da petrolio in fiamme e buyback Crescita, buona remunerazione, bassa esposizione al Medio Oriente, prezzi del petrolio alle stelle: è così che Eni ha messo nel mirino quota 100. Secondo gli analisti di Barclays, la società guidata da Claudio Descalzi ( nella foto ) «è ben posizionata per raggiungere una capitalizzazione di mercato di 100 miliardi di dollari», dagli attuali 74 miliardi. Una previsione, legata a diversi fattori (non ultimo la corsa del petrolio), che si tradurrebbe in una crescita del titolo a 28 euro, dagli attuali 24 euro. In occasione del recente Capital Markets Day, Eni ha... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Eni galoppa verso quota 100 miliardi

Eni accelera nel quarto trimestre. Utile a 5 miliardiEni archivia il 2025 con risultati "strutturalmente solidi" nonostante un contesto incerto.

Eni: l’utile netto del 4° trimestre è lievitato a 1,2 miliardi (+35%)Eni ha chiuso il quarto trimestre con una solida crescita della produzione e della redditività.