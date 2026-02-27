eni accelera nel quarto trimestre utile a 5 miliardi

Nel quarto trimestre, Eni registra un utile di circa cinque miliardi di euro, consolidando una posizione finanziaria stabile. Nonostante le sfide del mercato globale, l’azienda continua a mostrare risultati positivi, attribuendo la crescita alla strategia messa in atto negli ultimi anni. La performance industriale e finanziaria si mantiene robusta, senza evidenziare segnali di rallentamento o difficoltà significative.

Eni archivia il 2025 con risultati "strutturalmente solidi" nonostante un contesto incerto. A dirlo è l’amministratore delegato Claudio Descalzi, spiegando che la buona performance industriale ed economico finanziaria è dovuta alla "nostra strategia, costruita nell’arco degli ultimi anni". Quindi, assicura, "la strategia resta immutata. Il modello di business ha dimostrato di funzionare sia in codizioni di mercato debole sia forte". Il bilancio, approvato dal cda, si è chiuso con l’utile netto rettificato a 4,98 miliardi di euro (-5% sul 2024) e l’utile operativo proforma adjusted di 12,22 miliardi (-15%). Positivo il quarto trimestre del 2025, con l’utile netto adjusted a 1,19 miliardi, in crescita del 35% rispetto allo stesso periodo del 2024, e l’utile operativo proforma adjusted a 2,86 miliardi (+6%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Eni: l'utile netto del 4° trimestre è lievitato a 1,2 miliardi (+35%)Eni ha chiuso il quarto trimestre con una solida crescita della produzione e della redditività.

