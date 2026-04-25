Sale a 70 il numero dei calciatori coinvolti in una rete di prostituzione e spaccio di droga a consumo

Un’indagine condotta in Spagna ha portato all’identificazione di 70 calciatori coinvolti in un giro di prostituzione e spaccio di droga. Le autorità hanno reso noto che sono stati effettuati numerosi controlli e perquisizioni nelle ultime settimane, portando al fermo di diversi sospetti. La vicenda riguarda cittadini di diverse squadre e categorie, con alcuni coinvolti in attività illecite da diversi mesi.

2026-04-23 08:35:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Il quotidiano italiano ‘La Gazzetta dello Sport’ si espande fino a 70 giocatori Lui numero di calciatori coinvolti in quello che in Italia è stato definito ‘Caso Escort’. Il servizio offerto ai clienti facoltosi (calciatori, campioni dello sport, vip e uomini d’affari) è stato completo: una cena-spettacolo in un ristorante di lusso nella zona più esclusiva di Milano, seguita dalla possibilità di proseguire la serata in discoteca o nelle proprie camere d’albergo. Si ritiene che almeno 70 calciatori abbiano partecipato alle feste organizzate dal Ma.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Sale a 70 il numero dei calciatori coinvolti in una rete di prostituzione e spaccio di droga a consumo Notizie correlate Partiti in vacanza e bloccati a Dubai: sale il numero dei brindisini coinvoltiUn gruppo di San Pietro Vernotico è rimasto fermo negli Emirati: la sindaca monitora le possibili operazioni per il rientro Da quanto appreso stanno... Trasferte a Milano escort incluse: i calciatori di Serie A coinvolti nell’ennesimo giro di prostituzioneE’ la storia più vecchia del mondo: i calciatori, i soldi, la bella vita, le escort. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Emergenza salute mentale giovani (18-24 anni): quasi il 60% dei nuovi pazienti psichiatrici ha meno di 55 anni. I dati; Superenalotto, numeri combinazione vincente di oggi 18 aprile; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 24 aprile 2026: tutti i numeri vincenti; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 21 aprile 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato. L'epopea record d'incassi nelle nostre sale dal 30 aprile. Al Far East Film Festival di Udine il regista Lee Sang-il: “Tre ore di film sono un rischio necessario contro la distrazione del pubblico” Leggi l'articolo #Kokuho - facebook.com facebook "Il Diavolo veste Prada 2" arriva nelle sale il 29 aprile #cinema tgcom24.mediaset.it/spettacolo/-il… x.com