Partiti in vacanza e bloccati a Dubai | sale il numero dei brindisini coinvolti

Un gruppo di persone provenienti da San Pietro Vernotico è attualmente bloccato a Dubai mentre i partiti in vacanza. Secondo le informazioni disponibili, tutti stanno bene, ma si trascorrono ore di preoccupazione per la loro situazione. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e sollevato interrogativi sulla loro condizione e sui tempi di rientro. La situazione resta sotto osservazione.

Un gruppo di San Pietro Vernotico è rimasto fermo negli Emirati: la sindaca monitora le possibili operazioni per il rientro Da quanto appreso stanno bene, ma sono comunque ore di apprensione per un gruppo di persone originarie di San Pietro Vernotico. Partite in vacanza, ora sono bloccate a Dubai. Sarebbero tutti dovuti rientrare a casa la scorsa notte, tra il 28 febbraio e l'1 marzo, ma a causa delle tensioni in Medio Oriente sono fermi nella città emiratina. A partire dalla giornata di ieri il mondo sta vivendo nuovi giorni di terrore, dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele verso l'Iran, che hanno destabilizzato l'intera regione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Sale a 24 il numero dei morti identificatiDei quasi 50 morti nell'incendio del locale "Le Constellation" di Crans Montana, sono diventati adesso 24 i corpi a cui la polizia svizzera ha dato...

Crollo Torre dei Conti, sale a nove il numero degli indagatiSale il numero di indagati in relazione al crollo della Torre dei Conti, a Roma, avvenuto lo scorso novembre e a seguito del quale morì l’operaio...

Tutti gli aggiornamenti su Partiti.

Discussioni sull' argomento Con l’età cambia anche la vacanza e aspettare l’alba non si può più; Deutsche Zeit. Ci sono sempre più crepe nel muro di fuoco contro l’Afd; Un duo senigalliese in gara tra i big; Benedetta Rossi e il marito in Messico: Stiamo bene, non siamo bloccati. Oggi siamo riusciti a spostarci.

Da Michelle Hunziker a Ilary Blasi, il 2026 delle celebrity inizia in vacanza tra mare e montagnaIl 2026 delle celebrity è all'insegna dell'immancabile vacanza di inizio anno. In tanti sono partiti alla volta di mete nuove oppure di destinazioni del cuore frequentate spesso, per chiudere in ... fanpage.it

Un partito nato a sinistra riapre una delle questioni più sensibili della politica tedesca. Alexander King, leader del BSW a Berlino, chiede di superare la Brandmauer verso l’AfD. La Brandmauer è la regola con cui molti partiti evitano accordi e collaborazioni co - facebook.com facebook

L’appello di BigMama: “Vi chiedo di darci una mano. Siamo partiti dall’aeroporto di Malé. Hanno dirottato l’aereo nei pressi di Dubai. Siamo stati portati in hotel e ci pregano di non uscire. Continuiamo a sentire i missili sulla testa. Occhi su di noi. Vogliamo torn x.com