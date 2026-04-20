Negli ultimi giorni si sono diffuse notizie riguardanti alcuni calciatori di Serie A coinvolti in un’indagine che riguarda un giro di prostituzione. Le indagini hanno portato alla luce trasferte a Milano con escort incluse, in un contesto che richiama situazioni già viste in passato. La vicenda riguarda vari aspetti legati alla vita privata di alcuni atleti, senza che siano stati ancora resi noti i dettagli completi delle accuse o delle testimonianze.

E’ la storia più vecchia del mondo: i calciatori, i soldi, la bella vita, le escort. Anche quando non c’entrano niente. La storia si rinnova con l’ennesimo giro smantellato dalla Guardia di Finanza di Milano. “Avevano creato un business basato sul reclutamento di donne, tra cui anche escort di professione, disponibili a partecipare a eventi organizzati e pronte a rendere anche prestazioni di natura sessuale, poi remunerate, a favore di una clientela particolarmente facoltosa e disposta a spendere cifre importanti”, si legge nel comunicato. E ovviamente tra la clientela “particolarmente facoltosa” non potevano mancare i giocatori di Serie A. C’è una bella lista di nomi, parzialmente svelata dall’ordinanza del Gip che ha portato all’arresto di quattro persone.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Trasferte a Milano escort incluse: i calciatori di Serie A coinvolti nell’ennesimo giro di prostituzione

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