Salah si ferma | l’infortunio che minaccia l’ultimo saluto a Anfield

Mohamed Salah si è infortunato al muscolo durante la partita tra Liverpool e Crystal Palace, al 58º minuto. L’incidente si è verificato durante la sfida giocata allo stadio di Anfield. La squadra medica ha assistito il giocatore, ma non sono stati diffusi dettagli sulle sue condizioni o sulla durata dell’assenza prevista. La partita è proseguita senza di lui, e il giocatore è stato sostituito poco dopo l’infortunio.

? Cosa sapere Mohamed Salah si infortuna al muscolo al 58' nella sfida Liverpool-Crystal Palace ad Anfield.. L'infortunio rischia di impedire all'egiziano l'ultima partita contro il Brentford il 24 maggio.. Salah deve lasciare il campo a Anfield Road al 58? della sfida tra Liverpool e Crystal Palace, con un problema muscolare che mette in ombra la vittoria dei Reds per 3-1. Il match si è concluso con il punteggio di 3-1 a favore della squadra di casa, ma l’attenzione degli spettatori si è spostata sul momento in cui l’attaccante egiziano è stato costretto a interrompere la prestazione. Mentre il giocatore si allontanava dal terreno di gioco, i tifosi di Anfield hanno reso omaggio al fuoriclasse con una lunga sequenza di applausi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salah si ferma: l’infortunio che minaccia l’ultimo saluto a Anfield Notizie correlate Anfield si ferma: Ekitike in barella e Salah rientra per il LiverpoolIl clima ad Anfield si è improvvisamente trasformato in un misto di preoccupazione e solidarietà durante il quarto di finale di ritorno di Champions... Travolta da un camion a Londra, Rimini si ferma per l’ultimo saluto a IreneLa comunità riminese si ritroverà sabato al porto per ricordare Irene Leardini, morta in un tragico incidente stradale a Londra Rimini si prepara per... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Liverpool, Ekitiké lascia il campo in lacrime. Slot: Sembra un infortunio grave; Chi era Adnan Salah, il rider morto a Cavoretto; Tradito dall’algoritmo e dal buio: la fine di Adnan, il rider morto in collina per consegnare la cena. Liverpool, si ferma Salah. Slot: Ma lui recupera più velocemente degli altriMohamed Salah non sarà disponibile per la trasferta del Liverpool a Brighton e salterà anche l'amichevole tra Egitto e Spagna durante la pausa per le nazionali, come rivelato dal tecnico dei Reds, ... m.tuttomercatoweb.com Salah esce per infortunio tra gli applausi di Anfield. VIDEO #SkySport #Liverpool #Salah x.com Gazzetta: verso Milan-Juventus, Spalletti lancia un nuovo Chico. Conceicao come Salah - facebook.com facebook