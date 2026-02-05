Travolta da un camion a Londra Rimini si ferma per l’ultimo saluto a Irene

A Rimini si fermano per l’ultimo saluto a Irene Leardini, la donna di 39 anni morta a Londra in un incidente stradale. Irene stava andando al lavoro in bicicletta quando è stata investita da un camion. La comunità si stringe attorno alla famiglia, che si prepara a dare l’addio alla ragazza.

La comunità riminese si ritroverà sabato al porto per ricordare Irene Leardini, morta in un tragico incidente stradale a Londra Rimini si prepara per l’ultimo saluto a Irene Leardini, la 39enne di origini riminesi morta in un incidente stradale a Londra travolta da un camion mentre andava a lavorare in sella alla sua bicicletta. La cerimonia si terrà sabato, alle 14, nel piazzale del porto: sarà un saluto collettivo, si potrà effettuare una donazione a favore di un’associazione che si occupa di diritti umani in Africa. La tragedia è avvenuta nella serata di martedì (20 gennaio) lungo la New Cross Road quando intorno alle 20,45 un mezzo pesante guidato da un 47enne l'ha centrata in pieno scaraventandola sull'asfalto.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Irene Leardini, 39 anni di Rimini, è deceduta a Londra dopo essere stata investita da un camion mentre si trovava in bicicletta.

