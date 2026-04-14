Anfield si ferma | Ekitike in barella e Salah rientra per il Liverpool

Durante il quarto di finale di ritorno di Champions League, il match ad Anfield è stato interrotto da un infortunio che ha coinvolto un giocatore del Paris Saint Germain, il quale è stato aiutato a uscire in barella. Nel frattempo, il Liverpool ha potuto contare sul rientro di Salah, che ha ripreso il gioco dopo un periodo di assenza. La partita si è svolta con momenti di tensione e attenzione verso le condizioni dei giocatori coinvolti.

Il clima ad Anfield si è improvvisamente trasformato in un misto di preoccupazione e solidarietà durante il quarto di finale di ritorno di Champions League tra Liverpool e Paris Saint Germain. Intorno al ventottesimo minuto della sfida, l’attaccante francese Ekitike ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo un brutto infortunio occorso nel tentativo di raggiungere un lancio di Szoboszlai. L’impatto tattico dell’uscita di Ekitike e la risposta di Slot. La dinamica del sinistro evento fisico ha lasciato poco spazio alle spiegazioni tecniche: il giocatore si è accasciato a terra senza subire alcun contatto con i difensori avversari mentre cercava di intercettare il passaggio di Szoboszlai.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Anfield si ferma: Ekitike in barella e Salah rientra per il Liverpool Leggi anche: Ekitike, Gravenberch e Salah trascinano il Liverpool a una sorprendente rimonta vincente. Favoloso Ekitike, che tocco! Il Liverpool vola: Newcastle travoltoProtagonista assoluto del 4-1 con cui il Liverpool ha travolto il Newcastle è senza dubbio Hugo Ekitike: prima il gol da due passi dell'1-1 su assist...