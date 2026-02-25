Urbanistica le Famiglie Sospese scrivono a Sala | Che città vuole lasciare a chi verrà dopo di lei?

Milano, 25 febbraio 2026 – " Questa mattina Milano si è svegliata con l’ennesimo 'colpo di scena', anche se ormai la sensazione prevalente tra noi Famiglie Sospese non è lo stupore, ma quella di essere presi in giro”. Inizia così l’accorata lettera aperta che il Comitato Famiglie Sospese indirizza al sindaco di Milano, Beppe Sala. Il riferimento è agli ultimi sviluppi delle inchieste sull'urbanistica, in particolare il pronunciamento del Tribunale del Riesame, che ha respinto l’appello dei pm che avevano chiesto misure cautelari interdittive da uffici pubblici o professionali per l’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e per il Ceo di Coima Manfredi Catella, per l’accusa di induzione indebita sul progetto del Pirellino. Pirellino, viaggio nel cantiere simbolo dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche:

Urbanistica, famiglie sospese: "Abbiamo scritto tre lettere, fatele arrivare a chi di dovere"

Le Famiglie Sospese di Milano scrivono al Presidente Mattarella: non restiamo più invisibili

Temi più discussi: Inchieste urbanistica, famiglie sospese e imprese tornano a chiedere una legge Salva Milano; Inchieste urbanistica, famiglie sospese e imprese tornano a chiedere una legge 'Salva Milano'; Milano, Famiglie sospese: Le Residenze Lac in settimana saranno smantellate. Cantieri fermi tra spaccio e degrado; Urbanistica, famiglie sospese e Aspesi: Salva Milano bis subito: Sala e Salvini collaborino.

Urbanistica, famiglie sospese e Aspesi: Salva Milano bis subito: Sala e Salvini collaborinoL'accorato appello a Sala e Salvini per sbloccare i cantieri. Intanto al processo Park Towers spunta l’ombra di sei grattacieli sul Parco Lambro ... affaritaliani.it

Inchieste urbanistica, famiglie sospese e imprese tornano a chiedere una legge Salva MilanoLa richiesta è arrivata dopo la dichiarazione del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini che nei giorni scorsi era tornato a chiedere una norma sui cantieri sotto inchiesta ... milanotoday.it

Maltempo: in arrivo ristori per famiglie e imprese, sospese le scadenze fiscali - facebook.com facebook