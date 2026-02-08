Chiariello dopo Genoa-Napoli | Partita epica vittoria di platino Ma la difesa è un problema enorme

Dopo una partita che resterà nella memoria, Chiariello non ha nascosto l’entusiasmo per la vittoria del Napoli, definendola “epica” e di valore “platino”. Tuttavia, ha sottolineato che il reparto difensivo resta il vero grande problema della squadra, che ha concesso troppo e rischia di pagare caro in futuro. La sfida tra Genoa e Napoli ha messo in mostra sia i momenti di grande qualità che le lacune ancora da colmare.

> Genoa-Napoli non è stata una partita qualsiasi. È stata una di quelle gare «dal sapore antico», destinate a restare nella memoria. A dirlo è Umberto Chiariello, che nel suo editoriale post-partita su Canale 21 ha tracciato una lettura lucida, durissima e senza sconti di una vittoria tanto preziosa quanto fragile. «Sono partite che travalicano la tattica e la tecnica e diventano partite di cuore», osserva Chiariello. E il Napoli, a Marassi, ha vissuto tutto: vantaggio subito, rimonta, nuovo shock, inferiorità numerica e rigore decisivo al fotofinish.

