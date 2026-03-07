Sal Da Vinci al centro della polemica | Balivo sfida Cazzullo in diretta tv lo scontro ha incendiato il web

Durante una trasmissione televisiva, Caterina Balivo ha interrotto Aldo Cazzullo per una battuta sulla canzone di Sal Da Vinci, portando a un acceso scambio di parole. L’episodio ha suscitato molte reazioni online, con commenti e condivisioni che hanno amplificato la discussione. La discussione tra i due si è svolta in diretta, attirando l’attenzione di molti spettatori.

Caterina Balivo mette in riga Aldo Cazzullo in diretta per una frase sulla canzone di Sal Da Vinci. Durante l’ultima puntata de La Volta Buona, il giornalista ha chiamato in collegamento la conduttrice per chiarire alcune polemiche nate da un suo editoriale sul Corriere della Sera, in cui definiva Per sempre sì “ colonna sonora di un matrimonio della camorra”. Balivo, con fermezza e precisione, ha ribadito di aver solo letto e commentato le parole di Cazzullo, sottolineando che la sua battuta non era bella da leggere. L’intervento ha mostrato la crescita della conduttrice come figura capace di incalzare gli ospiti senza timori. La vicenda è iniziata con la lettura da parte di Balivo dell’editoriale di Cazzullo sul Corriere della Sera, dove criticava la canzone vincitrice di Sanremo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

