Sal Da Vinci ha risposto alle affermazioni di Aldo Cazzullo, accusando di non aver mantenuto alcune promesse. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo alcune affermazioni fatte dal giornalista, che aveva parlato di un rapporto tra i due. Durante un'intervista, Sal Da Vinci ha spiegato che molte cose vengono dette con buone intenzioni, ma poi la vita o altre persone possono cambiare il corso degli eventi.

Sono tante le cose che diciamo con la migliore intenzione del mondo e poi la vita – o Francesca Fagnani – ci mette di fronte al momento della verità. Sal Da Vinci lo sapeva benissimo anche se aveva promesso a sé stesso, e anche ai suoi fan, di non rispondere alle bordate di Aldo Cazzullo. Niente commenti, nessuna polemiche, silenzio stampa totale. Un proposito che potremmo definire nobile, pure un po’ buddhista. Durato fino a martedì 28 aprile, quando il cantante napoletano si siede davanti alla conduttrice di Belve, la più temuta della televisione italiana e scopre che il silenzio, sotto certi occhi, diventa una risposta impossibile da mantenere.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belve, Sal Da Vinci non mantiene le promesse e replica alle dichiarazioni di Aldo Cazzullo

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