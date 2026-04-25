Sagra di San Marco a Celeseo di Sant' Angelo

A Celeseo di Sant'Angelo di Piove si terrà la tradizionale sagra di San Marco dal 17 aprile al 3 maggio. L'evento, che si svolge ogni anno in questa località, prevede diverse attività e momenti di festa, attirando residenti e visitatori. La manifestazione si svolge nel periodo di due settimane e comprende eventi religiosi e appuntamenti di carattere popolare.

In località Celeseo di Sant'Angelo di Piove torna la tradizionale sagra di San Marco dal 17 aprile al 3 maggio.DateIl 17, 18 e 19 aprileIl 22 aprileIl 24, 25 e 26 aprile;Il 30 aprile e il 1, 2 e 3 maggio? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?DoveSala Polivalente Celeseo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Antica Sagra di San Marco e San Pietro a TrivignanoTorna a Trivignano (Venezia) l’Antica Sagra di San Marco e San Pietro, in programma dal 24 al 26 aprile e dal 30 aprile al 3 maggio 2026, uno degli... La Sagra di san Marco evangelista in Borgo VeneziaTorna anche quest’anno San Marco in Festa, l’appuntamento primaverile che anima il quartiere con quattro giornate all’insegna della convivialità,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Antica Sagra di San Marco e San Pietro a Trivignano; La Sagra di san Marco evangelista in Borgo Venezia dal 23 al 26 aprile 2026; Sagra di San Marco a Montegalda, specialità asparagi e giro in mongolfiera; Sagra di San Marco 2026 a Clauiano di Trivignano Udinese. Festa del Patrono San Marco a Ponte di BrentaPonte di Brenta si prepara a celebrare la Festa del Patrono San Marco. L'evento si svolgerà presso il campo sportivo di Piazza Barbato dal 24 aprile al 3 maggio 2026, offrendo un programma ricco di ... padovaoggi.it La Sagra di san Marco evangelista in Borgo VeneziaTorna anche quest’anno San Marco in Festa, l’appuntamento primaverile che anima il quartiere con quattro giornate all’insegna della convivialità, della musica e delle tradizioni. Dal 23 al 26 aprile 2 ... veronasera.it PROMEMORIA FESTAIOLO: #domani a #Canove inizia la #SAGRA DI SAN MARCO E DEI CUCHI! È una delle feste più attese sull'Altopiano... e quest'anno prevede 6 giorni di divertimento (dal 24 al 30 aprile e dal 30 aprile al 2 maggio)! Cosa vi aspe - facebook.com facebook