Kung Fu Panda si esibisce alle Olimpiadi | il video virale del gala olimpico che tutti guardano

Il video di Kung Fu Panda che si esibisce durante il gala olimpico ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori. La causa è la performance sorprendente di un atleta vestito come il celebre personaggio, che ha divertito il pubblico presente a Milano-Cortina 2026. Il sipario si apre su un’atmosfera di festa e spettacolo, mentre il video diventa virale sui social. La scena continua a far parlare gli appassionati di sport e intrattenimento.

Il pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha regalato emozioni e colpi di scena, e non solo per le medaglie. Mikhail Shaidorov, il giovane campione kazako che ha conquistato l’oro nel singolo, ha fatto impazzire il pubblico con un’esibizione fuori dal comune: vestito da panda durante il tradizionale galà olimpico. Il video della performance, ironica ma tecnicamente complessa, ha spopolato sui social e dimostra come lo sport possa unire abilità, spettacolo e leggerezza, avvicinando gli spettatori a discipline che spesso sembrano lontane. Tra salti incredibili e passi coreografici, Shaidorov ha portato sul ghiaccio il suo amore per il pattinaggio e un tributo al film “ Kung Fu Panda ”, sorprendendo colleghi e fan. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Stasera in tv sabato 24 gennaio: Kung Fu PandaEcco la programmazione televisiva di questa sera, sabato 24 gennaio.

Gala di pattinaggio alle Olimpiadi 2026, le pagelle: Italia da brividi (10), Sakamoto raffinata (9), Shaidorov vestito da panda (infinito)Il Gala di pattinaggio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha attirato l’attenzione per le esibizioni sorprendenti, tra cui quella di Shaidorov vestito da panda.

