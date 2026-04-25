Sabato 25 aprile | MotoGP Rally e sport in TV la guida completa

Sabato 25 aprile il palinsesto sportivo offre diverse opzioni per gli appassionati. In televisione si possono seguire le gare di MotoGP in Spagna, le tappe del rally nelle Canarie e le partite di tennis a Madrid. La giornata prevede una copertura completa di questi eventi, con la trasmissione di tutte le competizioni principali programmate per quel giorno.

? Cosa sapere Sabato 25 aprile palinsesto sportivo tra MotoGP in Spagna, Rally Canarie e tennis Madrid.. Le sessioni di prova e i secondi turni definiscono le strategie per i weekend agonistici.. Sabato 25 aprile 2026 si apre con un palinsesto sportivo che spazia dai circuiti della MotoGP alle terre rosse di Madrid, offrendo agli appassionati una varietà di appuntamenti che spaziano dal ciclismo su pista al rugby femminile, fino ai mondiali di curling. La giornata inizia nelle prime ore del mattino con il golf, dove il terzo giro del Volvo China Open (DP World Tour) è disponibile dalle 06:30 su Golf e tramite i servizi streaming di Go e NOW....🔗 Leggi su Ameve.eu

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