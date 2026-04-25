Sport in tv oggi sabato 25 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 25 aprile, il palinsesto sportivo propone una giornata intensa con numerosi eventi in programma. Gli appassionati di motori potranno seguire le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio di Spagna di MotoGP, tornato in calendario dopo un periodo di assenza. Gli orari e le modalità di visione in streaming sono disponibili per chi desidera seguire gli appuntamenti in diretta.

Oggi sabato 25 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche e la Sprint Race del GP di Spagna per la MotoGP, che torna in scena dopo una lunga assenza. Per gli amanti del grande ciclismo, invece, spazio alla Coppa del Mondo su pista, alla Vuelta Asturie e al GP Liberazione in vista dell’attesissima Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Classica Monumento della stagione che andrà in scena domani. Per il grande tennis, invece, riflettori puntati sul secondo turno del Masters 1000 e del WTA 1000 di Madrid sulla terra rossa della capitale spagnola. L’Italia incrocerà la Scozia nel Sei...🔗 Leggi su Oasport.it

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