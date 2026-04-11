PALINSESTI 19-25 APRILE 2026 | LA GUIDA TV COMPLETA RAI MEDIASET LA7 TV8 E NOVE

Dal 19 al 25 aprile 2026, i palinsesti televisivi presentano una programmazione completa delle principali emittenti italiane, tra cui Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema. La guida TV include film, serie, approfondimenti e intrattenimento, con alcune variazioni tra le diverse reti. Rai1, Mediaset e le altre emittenti hanno annunciato le loro proposte settimanali, offrendo un'ampia scelta di programmi per vari gusti e fasce orarie.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 19 al 25 aprile 2026. Rai1 D: Roberta Valente: Notaia in Sorrento (24) 1ªTv L: La Buona Stella (23) 1ªTv M: Il Commissario Montalbano R M: G: Uno Sbirro in Appennino (34) 1ªTv V: Dalla Strada al Palco Special (36) S: Canzonissima (66) Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: I Cesaroni: Il Ritorno (26) 1ªTv M: Inter-Como M: Grande Fratello Vip (1113) G: Battiti Live Spring new V: Forbidden Fruit 1ªTv S: Amici di Maria De Filippi (69) Nessuna segnalazione nessuna segnalazione Rai2 D: NCIS: Unità Anticrimine 23 1ªTv L: The Floor: Ne Rimarrà Solo Uno (35) M: Belve (35) M: Mare Fuori 6... 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 19-25 APRILE 2026: LA GUIDA TV COMPLETA RAI, MEDIASET, LA7, TV8 E NOVE Palinsesti TV dal 12 al 18 aprile 2026: Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 CinemaI palinsesti TV della settimana dal 12 al 18 aprile 2026 presentano debutti, repliche e prime visioni su Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema. Palinsesti TV dall’1 al 7 febbraio 2026: Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 CinemaLa nuova settimana televisiva offre un mix di prime visioni, show consolidati e grandi eventi sportivi. Argomenti più discussi: MYmovies ONE: un'esperienza totale!; Telecronisti Serie A Enilive: il palinsesto di DAZN con il commento dei nostri tecnici; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Cine-Europa, cultura democratica e diritto internazionale, in programmazione al Teatro Delia Scala di Bracciano. ‘PRETTY WOMAN’ È IL PORTO SICURO DEI PALINSESTI' – ALDO GRASSO INFILA LA PENNA NEL FENOMENO CAPACE x.com La tua guida TV è servita! Ecco tutti i programmi dei primi 9 canali, per scegliere al volo cosa guardare stasera. Intrattenimento, film, informazione e grandi classici: c’è tutto! Segui MacchéTiVù per restare sempre aggiornato sui palinsesti e sulle novità de - facebook.com facebook