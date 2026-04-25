Sabato 25 Aprile il programma delle celebrazioni a Bergamo

Sabato 25 aprile a Bergamo si svolgono le cerimonie ufficiali per l’81° anniversario della Liberazione. Le celebrazioni sono organizzate dal Comune, con il supporto del Comitato Bergamasco Antifascista e la partecipazione della Provincia di Bergamo. L’evento prevede diverse iniziative istituzionali che ricordano un momento storico importante per la città e la regione.

in memoria dei Caduti per la Libertà e nei Campi di Concentramento; al Monumento Caduti Divisione Legnano Deposizione di corone alla Torre dei Caduti, alla targa in memoria delle Donne Partigiane, al Monumento al Partigiano. Interventi della Sindaca di Bergamo, del Presidente della Provincia, dell’On. Anna Ascani vice presidente della Camera dei Deputati, dei rappresentanti del progetto “Testimoni di Resistenza”. Canti del coro “Pane e Guerra” .🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Liberazione, le celebrazioni per il 25 aprile a Bergamo: il programma completo 25 Aprile, il programma delle celebrazioni a PerugiaIn occasione delle celebrazioni per l'81esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo il Comune di Perugia ha organizzato sabato 25 aprile... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sabato 25 aprile, il programma delle celebrazioni in città; Sabato 25 aprile il mercato si sposta sul Pubblico Passeggio; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 aprile. Sabato 25 Aprile, il programma delle celebrazioni a BergamoSabato 25 Aprile, il programma delle celebrazioni a Bergamo in memoria dei Caduti per la Libertà e nei Campi di Concentramento; al Monumento Caduti Divisione Legnano Partenza del corteo cittadino ... bergamonews.it Sport in tv oggi (sabato 25 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi sabato 25 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche e la Sprint Race del GP di ... oasport.it COSA C'E' DI NUOVO - IL NOTIZIARIO DI CHIOGGIAAZZURRA DI OGGI, Sabato 25 aprile 2026 Le notizie di questa edizione LA CITTÀ HA PERSO UN’OPPORTUNITÀ BELLEMO CRITICA IL TAGLIO DEGLI ALBERI - Intervista a Giorgio Bellemo sul caso dell’ - facebook.com facebook Il tempo di sabato 25 aprile x.com