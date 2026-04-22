25 Aprile il programma delle celebrazioni a Perugia

Da perugiatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Perugia ha predisposto diverse attività per il 25 aprile, in occasione dell’81esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. La giornata prevede eventi e iniziative che si svolgeranno nella città, con l’obiettivo di ricordare quella data storica. Le celebrazioni sono state annunciate e programmate in vista delle commemorazioni ufficiali.

In occasione delle celebrazioni per l'81esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo il Comune di Perugia ha organizzato sabato 25 aprile una serie di iniziative per commemorare la data storica.Il programmaAlle ore 10.30, presso il civico cimitero, ci sarà la deposizione di corone.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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