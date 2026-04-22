25 Aprile il programma delle celebrazioni a Perugia

Il Comune di Perugia ha predisposto diverse attività per il 25 aprile, in occasione dell’81esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. La giornata prevede eventi e iniziative che si svolgeranno nella città, con l’obiettivo di ricordare quella data storica. Le celebrazioni sono state annunciate e programmate in vista delle commemorazioni ufficiali.

In occasione delle celebrazioni per l'81esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo il Comune di Perugia ha organizzato sabato 25 aprile una serie di iniziative per commemorare la data storica.Il programmaAlle ore 10.30, presso il civico cimitero, ci sarà la deposizione di corone.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Il programma delle celebrazioni per il 25 aprile ad AcirealeSabato 25 aprile anche ad Acireale si celebra la Festa della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. Giorno del ricordo, il programma delle celebrazioni a PerugiaLunedì 16 febbraio è in programma un convegno presso la sala dei Notari dal titolo “Le foibe e l’esodo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 25 aprile - Festa della Liberazione; Sabato 25 aprile la cerimonia in memoria della Liberazione; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage. 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia ... tg24.sky.it Il programma del 25 Aprile a Verona: concerti, dibattiti e memoriaVerona per il 25 aprile, si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione con un programma civile e culturale di alto profilo ... veronaoggi.it Il Nastro Celeste – presentazione Venerdì 24 aprile, ore 18 Planetario de L’Unione Sarda (piazza L’Unione Sarda 24, Cagliari) Si terrà la presentazione del podcast dedicato a Maria Lai. A raccontarlo sarà l’autrice, Paola Pilia. Modera l’incontro il dirett - facebook.com facebook Nel question time del 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta in normativa scolastica, si è parlato delle immissioni in ruolo, con un focus su requisiti e tempi di accesso. x.com