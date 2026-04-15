Liberazione le celebrazioni per il 25 aprile a Bergamo | il programma completo

A Bergamo si svolgono diverse manifestazioni dal 24 al 27 aprile per commemorare il 25 aprile, giorno della Liberazione. Le iniziative includono cerimonie ufficiali, cortei, esposizioni e attività culturali organizzate da enti pubblici e comitati antifascisti. L'intera città si mobilita per ricordare questa ricorrenza attraverso vari eventi distribuiti nel centro e nelle zone limitrofe.

GLI APPUNTAMENTI. Cerimonie istituzionali, cortei, mostre e iniziative culturali dal 24 al 27 aprile: tutti gli appuntamenti in città per celebrare la Liberazione con Comune, Provincia e Comitato antifascista. Le celebrazioni si aprono venerdì 24 aprile con un momento simbolico alle 11, tra via Damiano Chiesa e via Guglielmo Grataroli, dove sarà intitolata un’area pedonale al comandante partigiano Giacomo Curnis. Nel pomeriggio, alle 16, è prevista la formazione del corteo all’ingresso del Cimitero Monumentale, cui seguirà, alle 16.30, la celebrazione della messa al Campo dei Caduti per la Libertà e la deposizione delle corone d’alloro, insieme all’omaggio alla tomba dei partigiani bergamaschi.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Liberazione, le celebrazioni per il 25 aprile a Bergamo: il programma completo Notizie correlate Modena “colora” il 25 Aprile, in programma un mese di celebrazioniUn programma diffuso, lungo un mese intero, che intreccia memoria, cultura e partecipazione civile per celebrare l’81° anniversario della Liberazione... Festa della Liberazione, Genova celebra il 25 Aprile tra memoria, arte e cultura: il programmaIn occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, Genova celebrerà il 25 Aprile con il tradizionale programma di cerimonie istituzionali che,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Milano è memoria. Gli eventi per l'81° Anniversario della Liberazione; 25 Aprile 2026 - Festa della Liberazione; 25 Aprile 2026: Festa della Liberazione; 25 aprile - Festa della Liberazione. Liberazione, le celebrazioni per il 25 aprile a Bergamo: il programma completoCerimonie istituzionali, cortei, mostre e iniziative culturali dal 24 al 27 aprile: tutti gli appuntamenti in città per celebrare la Liberazione con Comune, Provincia e Comitato antifascista. ecodibergamo.it Boves, il programma delle celebrazioni per la Festa della LiberazioneLa Festa della Liberazione rappresenta da sempre un appuntamento particolarmente sentito per la comunità di Boves, insignita della Medaglia d'Oro al Valor Civile e al Valor Militare. Il ruolo del Comu ... cuneodice.it SE VOLESTE RICORDARE LA LIBERAZIONE CON GLI IMI: Venerdì 24 aprile, ore 20:30 aula consiliare Comune di Fiesso d'Artico (Venezia) #imieroisilenziosidellalottadiliberazione #approfondirepernonsprofondare #gruppo20settembre #giornateimi facebook 81° Anniversario della Liberazione: Roma Capitale omaggia Maria Agamben che partecipò alla Resistenza e fece parte della commissione che scrisse la Carta costituzionale occupandosi di diritti economico-sociali. Seguici per un approfondimento sulle al x.com