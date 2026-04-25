Sabalenka travolge a Madrid | quel rovescio magico da sogno

Aryna Sabalenka ha vinto facilmente contro Jaqueline Cristian nel terzo turno del torneo di Madrid, con il punteggio di 6-1 6-4. La giocatrice numero uno al mondo si è imposta in due set e ora si prepara ad affrontare Naomi Osaka nel prossimo turno. La partita si è conclusa con una prestazione dominante, evidenziando un rovescio che molti hanno definito spettacolare.

?? Cosa sapere Aryna Sabalenka batte Jaqueline Cristian 6-1 6-4 al terzo turno a Madrid. La numero uno al mondo punta al turno successivo contro Naomi Osaka. Aryna Sabalenka ha superato il terzo turno del Mutua Madrid Open 2026 sconfiggendo Jaqueline Cristian con un doppio set da 6-1 6-4, confermando una stagione straordinaria che la vede vincitrice di tre trofei e finalista allo Slam. La numero uno al mondo ha dominato l'incontro, specialmente nella prima frazione, riuscendo poi a mantenere la c .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sabalenka travolge a Madrid: quel rovescio magico da sogno Notizie correlate Madrid: Sabalenka resiste e Paolini vola con una rimonta da maestra? Cosa sapere Sabalenka batte Stearns 7-5 6-3 e Paolini supera Siegemund 3-6 6-2 6-4 a Madrid. Rybakina travolge Stoccarda: scossa al ranking e sfida a SabalenkaIl del tennis femminile mondiale subisce una scossa decisiva con il trionfo di Elena Rybakina al WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix di Stoccarda, un... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: WTA Madrid 2026: sorteggio tabellone. Paolini-Sabalenka nei quarti, Swiatek sfida Cocciaretto; Madrid Open 2026, programma 25 aprile: scendono in campo Zverev, Tsitsipas e Sabalenka. Orari e TV; WTA Stoccarda 2026, Rybakina fa 13: piegata Muchova. Flavio Cobolli travolge Zverev con un doppio 6-3 e vola in finale a Monaco di Baviera. Prestazione solidissima contro il numero 3 del mondo. Ora l’ultimo ostacolo si chiama Ben Shelton. Può essere il torneo della svolta Se ti piace il tennis lascia un e s - facebook.com facebook