A Madrid, Sabalenka ha battuto Stearns in due set, con un punteggio di 7-5 e 6-3, mentre Paolini ha vinto dopo aver perso il primo parziale contro Siegemund, con i punteggi di 3-6, 6-2 e 6-4. Le due giocatrici hanno conquistato le rispettive vittorie, mantenendo la loro posizione nel torneo spagnolo. La giornata ha visto conferme tra le favorite in questa fase della competizione.

? Cosa sapere Sabalenka batte Stearns 7-5 6-3 e Paolini supera Siegemund 3-6 6-2 6-4 a Madrid.. Le vittorie di Sabalenka e Paolini confermano la tenuta delle favorite nel torneo spagnolo.. A Madrid, Aryna Sabalenka ha superato l’ostacolo iniziale rappresentato da Peyton Stearns con un punteggio di 7-5, 6-3, confermando il proprio status di prima forza del ranking mondiale nonostante una prestazione non priva di incertezze. L’incontro, durato complessivamente un’ora e 36 minuti, ha la campionessa in carica faticare sensibilmente nella fase iniziale della sfida. Nel primo set, la statunitense numero 43 del mondo è riuscita a mettere in difficoltà la leader del circuito, costringendo la favorita a un set concluso sul 7-5.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid: Sabalenka resiste e Paolini vola con una rimonta da maestra

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