Rybakina travolge Stoccarda | scossa al ranking e sfida a Sabalenka

Elena Rybakina ha vinto il torneo WTA 500 di Stoccarda, battendo avversarie di alto livello e conquistando un titolo importante nel circuito femminile. La sua vittoria ha portato a un cambio nelle posizioni della classifica mondiale, influenzando le future sfide tra le prime giocatrici. La finale si è svolta su campi in cemento e ha attirato l’attenzione di appassionati e analisti del tennis femminile.

Il del tennis femminile mondiale subisce una scossa decisiva con il trionfo di Elena Rybakina al WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix di Stoccarda, un risultato che rimescola le gerarchie della classifica e ridisegna i rapporti di forza in vista delle fasi cruciali della stagione. La kazaka, dopo aver conquistato il prestigioso trofeo tedesco, ha accorciato drasticamente il divario con la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, guadagnando ben 522 punti. Questo successo non solo consolida la posizione di Rybakina come l’unica vera minaccia per la leader, ma le permette di distanziarsi di quasi 1300 unità da Coco Gauff, attualmente ottava nella Race.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rybakina travolge Stoccarda: scossa al ranking e sfida a Sabalenka Notizie correlate Ranking WTA (16 marzo 2026): Sabalenka vola, Rybakina scavalca Swiatek. Stabile PaoliniLunedì 16 marzo 20267 Jasmine Paolini 423244 Elisabetta Cocciaretto 1255143 Lucrezia Stefanini 540151 Nuria Brancaccio 493 152 Lucia Bronzetti 490200... Ranking WTA (2 febbraio 2026): Aryna Sabalenka in vetta, Rybakina si avvicina. Paolini in top-10Lunedì di aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis femminile, completati gli Australian Open 2026.