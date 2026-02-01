La guerra tra Russia e Ucraina torna a fare paura nella regione di Dnipro. Questa mattina un drone di Mosca ha colpito un autobus, causando la morte di 15 minatori che viaggiavano sul mezzo. L’attacco arriva dopo una breve tregua di una settimana, e il presidente russo Putin ha dato ordine a bombardamenti massicci nelle ultime ore. La situazione si fa sempre più tesa e imprevedibile.

Un drone russo ha colpito un autobus nella regione di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina centrale, causando almeno 15 morti e 7 feriti. Le vittime, tutti minatori, si stavano recando verso il posto di lavoro quando il mezzo è stato centrato. Il bilancio è andato aggravandosi ora dopo ora. È uno dei più gravi attacchi contro civili registrati nelle ultime settimane nella guerra fra Russia e Ucraina. Tutto questo durante la “tregua di una settimana” concessa da Putin. Durissima la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha definito l’attacco “un crimine emblematico” dell’agire russo. Zelensky sull'attacco russo a Dnipro Ucraina, droni su clinica ostetrica A Kiev 500 edifici senza riscaldamento A che punto è la guerra Russia-Ucraina Zelensky sull’attacco russo a Dnipro Zelensky ha inoltre accusato la Russia di essere la principale responsabile dell’escalation del conflitto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra Russia-Ucraina, drone di Mosca colpisce un autobus nella regione di Dnipro: morti 15 minatori

Argomenti discussi: La Russia colpisce un treno passeggeri in Ucraina con un drone e uccide cinque persone; Ad Abu Dhabi i negoziati Usa-Russia-Ucraina. La Tass: Raggiunti risultati, Zelensky: Costruttivi - Filorussi: Drone delle truppe ucraine colpisce un'ambulanza, morti 3 sanitari; Guerra Ucraina Russia, Nyt: Quasi 2 milioni di soldati russi e ucraini uccisi o feriti; Guerra Ucraina-Russia, le news del 23 gennaio. Zelensky: Trump ci darà i Patriot. Concluso trilaterale di Abu Dhabi.

